Il ko contro la Roma (2-1 a San Siro) potrebbe rivelarsi più grave del previsto, problemi per Lautaro Martinez, Inter in ansia verso il Barça. Il giocatore ha avuto problemi durante la partita ed è uscito dal campo. Tra l’altro in vista di una gara importante, dove i nerazzurri potrebbero non contare su uno dei migliori attaccanti della rosa.

Problemi per Lautaro Martinez: Inter in ansia verso il Barça

L’attaccante argentino ha concluso il match contro i giallorossi con un problema al flessore della coscia. Il giocatore nelle prossime ore farà gli esami, i quali aiuteranno a capire meglio se Simone Inzaghi potrà averlo a disposizione contro il Barcellona o meno. La sfida contro i catalani è imminente, martedì 4 ottobre.

Gli esami dovranno stabilire la gravità del problema per il Toro, lasciando Inzaghi in una posizione molto scomoda. Infatti rischiare Lautaro potrebbe essere un vero e proprio azzardo, se l’infortunio peggiorasse poi il giocatore potrebbe dover stare fuori a lungo.

L’attacco è già impoverito, perché manca Lukaku da un po’, e contro il Barcellona non cambia la sua sorte, sarà sicuramente indisponibile. Molto probabilmente ritornerà in vista della sfida contro il Sassuolo, non molto lontana, l’8 ottobre.

Al momento ad Inzaghi restano Dzeko e Correa, due giocatori di spessore, che però hanno bisogno di supporto.