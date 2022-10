Serie A – INTER-ROMA

Il big match dell’ottava giornata di campionato è l’anticipo tra Inter-Roma. La sfida di oggi, sabato 1 ottobre 2022 ore 18, verrà commentata qui in diretta, con tutte le info del match e la cronaca minuto per minuto. Seguono probabili formazioni; in tempo reale le formazioni ufficiali; il commento in diretta a partire dalle ore 18.

Serie A, Inter-Roma: commento

90’+6 FINISCE QUI!!!! Massa manda tutti negli spogliatoi. Inter-Roma: 1-2. Al gol di Dzeko per l’Inter, rispondono Dybala e Smalling per la Roma

90’+2 Giallo per Barella

90’+1 Giallo per Gosens

90′ Segnalati 5 minuti di recupero

89′ Carboni subentra a Dimarco tra le file nerazzurre

88′ Giallo per Correa

87′ Mourinho dà spazio a Belotti, fuori Dybala

85′ Fallo su Zaniolo, punizione per la Roma

82′ Fuori Bastoni, dentro Gosens. Inzaghi continua con i cambi

STATISTICHE: dopo 80 minuti di gioco i tiri sono 12-6 per i nerazzurri; 5-2 nel secondo tempo

81′ Inter nervosa. Barella prova il tiro dalla distanza

79′ Cambio tra le file dell’Inter: Mkhitaryan al posto di Asllani; Darmina sostituisce Dumfries e Correa prende il posto di Calhanoglu

78′ Gol valido. Roma in vantaggio

77′ Controllo VAR per fuorigioco. I giocatori della Roma e Mourinho non sono contenti.

76′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! Roma in vantaggio, rete di Smalling

72′ Lautaro Martinez si avvia verso la porta, l’arbitro Massa ferma tutto per fallo

STATISTICHE: dopo aver disputato metà del secondo tempo il possesso palla è 58-42% per l’Inter

70′ Roma in avanti con Pellegrini che apre a Celik

68′ Azione di Asllani, i compagni non intercettano

65′ Giallo per Smalling

62′ Giallo per Mancini

60′ Minaccia nerazzurra, occasione Calhanoglu

58′ Esce Dybala, entra Abraham

54′ Bastoni si guadagna una rimessa laterale, riparte l’Inter

52′ Fallo di Zaniolo. Giallo per lui

50′ La Roma spreca un’occasione con Mancini

48′ Nessun cambio di formazione per i due allenatori

46′ Davide Massa dà il via al secondo tempo tra Inter-Roma

45’+1 Tutti nello spogliatoio. Primo tempo finito

44′ Indicato 1 minuto di recupero

42′ La Roma prova ad inserisi con Ibanez

39′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!!! Dybala porta la Roma in parità: 1-1 a San Siro

37′ Fallo dell’Inter, Acerbi commette fallo su Pellegrini. Punizione per gli ospiti

34′ La Roma prende possesso, prova a ripartire

31′ L’assist è di Barella

30′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!!! Nerazzurri in vantaggio con Federico Dimarco. 1-0 a San Siro

28′ L’Inter fa girare palla, la Roma resta a guardare

25′ Palla fuori, rimessa per l’Inter

STATISTICHE: Oltre metà primo tempo giocato, i tiri in porta sono 4-1 per i nerazzurri

23′ Punizione per la Roma, fallo di Calhanoglu

21′ Angolo per l’Inter, sulla palla Calhanoglu

STATISTICHE: Dopo 20 minuti di gioco il possesso palla è 54-46% per i nerazzurri

20′ Fallo di Pellegrini su Acerbi, riprende l’Inter con calcio di punizione

17′ Ci provano i giallorossi; prima con Dybala e poi Zaniolo, ma la fase difensiva dei nerazzurri è eccellente

15′ La Roma in avanti, ma l’Inter intercetta la palla

13′ VAR – L’ausilio del VAR fa annullare il gol, si riprende dallo 0-0. Gol annullato per fuorigioco

12′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! Edin Dzeko sblocca il risultato: 1-0 grande gol dell’Inter

11′ Errore della Roma con Celik, Dumfries ne approfitta e rilancia l’Inter

10′ Zaniolo trova spazio e si avvia verso l’area avversaria, Skriniar ferma il giocatore

8′ Ibanez lancia Zaniolo verso la porta, ma Acerbi è bravo a fermare l’azione dei giallorossi

6′ Lautaro Marzinez con un bel tiro verso la porta, Rui Patricio ferma la palla

4′ Cristante diretto verso la porta, Dzeko spazza via

2′ La prima palla è per i giallorossi

1′ Primo tempo iniziato a San Siro

Formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Dybala.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

A disposizione: Onana, Botis, Acerbi, D’Ambrosio, Bellanova, Darmian, Mkhitaryan, Gagliardini, Gosens, V. Carboni, Correa.

Indisponibili: Lukaku, Dalbert, Brozovic, Cordaz.

Squalificati: Brozovic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Pellegrini, Cristante; Dybala; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato).

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Viña, Zalewski, Bove, Spinazzola, Camara, Shomurodov, Belotti, El Shaarawy.

Indisponibili: Darboe, Wijnaldum, Karsdorp.

Squalificati: Mourinho.

La Roma e l’Inter arrivano da due brutti ko subiti prima della sosta per le Nazionali di due settimane fa. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono stati battuti dall’Udinese (3-1); i giallorossi dall’1-0 contro l’Atalanta all’Olimpico di Roma. Entrambe le squadre hanno intenzione di riscattarsi e fare punti.

I precedenti sono tutti a favore della formazione di casa, infatti la squadra capitolina è l’avversaria contro cui l’Inter ha vinto più match in Serie A TIM: 75 su 178 sfide, completano 54 pareggi e 49 successi giallorossi. inoltre i capitolini sono quelli contro cui i nerazzurri hanno segnato di più nella competizione (290 gol).