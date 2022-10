Salernitana: Ribery addio ufficiale, ecco il suo nuovo ruolo e dove

Frank Ribery annuncia ufficialmente l’addio al calcio giocato, ma entrerà nello staff di Nicola. Il fenomeno francese si ritira dopo il grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori negli ultimi mesi, ma non lascerà assolutamente la Salernitana. Nicola in conferenza stampa ha spoilerato il suo futuro: Ribery entrerà a far parte del suo staff tecnico.

Le parole di Ribery sul suo futuro

Ribery ha annunciato il suo ritiro sul profilo Twitter così: “Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. Grazie a tutti per questa grande avventura“. Anche la Salernitana ha comunicato ufficialmente la risoluzione: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Franck Ribery. La Società lo ringrazia per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata e per l’impegno profuso, per aver indossato con il massimo rispetto la fascia di capitano nella stagione che ha portato alla storica salvezza in Serie A. L’U.S. Salernitana 1919 è lieta inoltre di comunicare che Ribery continuerà in altro ruolo a far parte del club granata e che domani saluterà i tifosi allo Stadio Arechi prima della gara contro lo Spezia”.