SERIE A – DOVE VEDERE INTER-SAMPDORIA

La dodicesima giornata di Serie A prevede la sfida tra Inter-Sampdoria. La gara in scena allo Stadio San Siro avrà fischio d’inizio alle ore 20.45 e verrà gestita dall’arbitro L.Massimi.

L‘Inter arriva alla sfida contro i blucerchiati con l’umore alle stelle. I nerazzurri hanno ottenuto con una giornata di anticipo l’accesso agli ottavi di Champions League. Un successo importante, ma soprattutto inaspettato visto che i milanesi erano dati per spacciati ai sorteggi. In campionato, nell’ultima gara, gli uomini di Inzaghi hanno ottenuto una vittoria contro la Fiorentina in trasferta (4-3).

La Sampdoria dopo un periodo negativo, fatto da una sconfitta dopo l’altra, ha ritrovato un po’ di continuità ed equilibrio. I doriani hanno anche ottenuto l’accesso agli ottavi di Coppa Italia dove hanno eliminato l’Ascoli. Nell’ultima di campionato i liguri hanno sconfitto in trasferta la Cremonese (1-0). In classifica c’è ancora molto lavoro da fare, al momento la Samp è al 18esimo posto con 6 punti.

La sfida Inter-Sampdoria di sabato 29 ottobre 2022 ore 10.45 verrà trasmessa in diretta su DAZN (Clicca qui per attivare il tuo abbonamento). La sfida si potrà seguire anche su Sky, su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

La sfida a San Siro si potrà seguire anche in diretta streaming tramite app DAZN. I possessori dell’abbonamento a Sky potranno seguire la partita tramite SkyGo e sulla piattaforma NOW.