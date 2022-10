SERIE A – DOVE VEDERE LAZIO-SALERNITANA

Domenica 30 ottobre 2022 andrà in scena la dodicesima giornata di Serie A, tra le gare previste c’è anche Lazio-Salernitana. La partita si giocherà all’Olimpico di Roma alle ore 18, affidata all’arbitro G. Manganiello.

La Lazio nell’ultima di campionato ha battuto l’Atalanta di Gasperini, tra l’altro una delle rose più in forma della stagione, al Gewiss Stadium. La formazione di Sarri in 11 gare ha ottenuto 7 successi, due pareggi ed una sconfitta; alloggia al terzo posto in classifica con 24 punti. Un inizio di campionato tra i migliori per i biancocelesti.

La Salernitana continua a mettere da parte punti importanti per la stagione in corso, nell’undicesima di campionato i Granata hanno battuto lo Spezia di misura, ottenendo così 3 punti importanti. In classifica la formazione campana è all’undicesimo posto con 13 punti.

SERIE A – Dove vedere Lazio-Salernitana

La sfida Lazio-Salernitana di domenica 30 ottobre 2022 ore 18 potrà essere vista in diretta su DAZN (Clicca qui per il tuo abbonamento). La partita si potrà vedere tramite smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

La partita all’Olimpico si potrà vedere in streaming su DAZN sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android,