Il primo anticipo della dodicesima giornata di Serie A sarà Napoli-Sassuolo. La sfida al Maradona si giocherà sabato 29 ottobre 2022 ore 15. L’arbitro al quale è stato affidato il match è A. Rapuano.

Il Napoli continua a incassare un successo dopo l’altro, sia in Serie A che in Champions League. La formazione di Luciano Spalletti dopo 11 gare non conosce sconfitte, 9 vittorie e due pareggi per i partenopei in campionato. Nell’ultima gara gli Azzurri hanno battuto anche la Roma all’Olimpico.

Il Sassuolo tra alti e bassi procede positivamente in campionato; i Neroverdi sono piazzati al nono posto in classifica con 15 punti. Nell’ultimo match di Serie A gli emiliani hanno vinto conto l’Hellas Verona (2-1).

I precedenti in Serie A tra Napoli-Sassuolo sono 18: dieci vittorie per i partenopei; 2 pareggi e 7 successi dei Neroverdi.

SERIE A – Dove vedere Napoli-Sassuolo

Il match Napoli-Sassuolo di sabato 29 ottobre 2022 ore 15 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli verrà trasmesso in esclusiva ed in diretta da DAZN (Clicca qui per attivare un abbonamento). Per poterla seguire tramite tv, occorrerà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare una console XBox o PlayStation o ancora dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast. In alternativa, il TIMVISION Box.

Inoltre, per coloro che hanno uabbonato a Sky e a DAZN, esiste anche la possibilità di attivare ‘Zona DAZN’ e vedere Napoli-Sassuolo in tv sul canale 214 di Sky.

La partita tra i partenopei e gli emiliani si potrà seguire anche in streaming su DAZN mediante PC o notebook e selezionando la finestra della partita, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone e tablet.