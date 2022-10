Serie A, probabili formazioni Empoli-Milan:

Sabato 1 ottobre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A tra Empoli-Milan. Le due compagini, guidate da Paolo Zanetti e Stefano Pioli, si sfideranno allo stadio Carlo Castellani, un impianto sportivo di Empoli. Edificato nella zona sportiva della cittadina toscana, in viale delle Olimpiadi.

Serie A, Empoli-Milan: come arrivano le due squadre

L’Empoli si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. I toscani, infatti, hanno perso in casa contro la Roma per 1-2 ed hanno vinto in trasferta contro il Bologna per 0-1. Il Milan, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I rossoneri, infatti, hanno vinto in trasferta per 1-2 contro la Sampdoria ed hanno perso in casa per 1-2 contro il Napoli.

Probabili formazioni Empoli-Milan

Empoli-Milan, sabato 1 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30. Ecco le probabili formazioni del match.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano. All. Zanetti.

Squalificati: Akpa-Akpro

Indisponibili: Tonelli

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Ballo Touré; Tonali, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Florenzi, Hernandez, Ibrahimovic, Maignan, Origi, Rebic, Messias