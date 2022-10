Serie A, probabili formazioni Juventus-Empoli: la scelta su Milik, Destro in campo?

Venerdì 21 ottobre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A tra Juventus-Empoli. Le due compagini, guidate da Massimiliano Allegri e Paolo Zanetti, si sfideranno all’Allianz Arena di Torino, ex Juventus Stadium.

Serie A, Juventus-Empoli: come arrivano le due squadre

La Juventus si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I bianconeri, infatti, hanno perso in trasferta per 2-0 contro il Milan ed hanno vinto, sempre in trasferta, per 0-1 il derby della Mole contro il Torino. L’Empoli, invece, si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I toscani, infatti, hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro il Torino ed hanno vinto in casa per 1-0 contro il Monza.

Probabili formazioni Juventus-Empoli

La partita Juventus-Empoli sarà trasmessa in diretta da Dazn. Ecco le possibili scelte di Massimiliano Allegri e di Paolo Zanetti.

Formazione Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Locatelli, Kostic; Vlahovic, Milik.

Allenatore: Allegri. Indisponibili: Di Maria, Bremer, Jorge, Aké, De Sciglio, Pogba.

Formazione Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Bandinelli, Henderson, Haas; Baldanzi; Destro, Satriano.

Allenatore: Zanetti. Indisponibili: Grassi, Ismajili, Akpa-Akpro, Tonelli