Serie A, dove vedere Juventus-Empoli: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere l’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A Juventus-Empoli in diretta TV e streaming. I bianconeri provano a replicare la vittoria nel derby della Mole e a lasciarsi alle spalle un periodo di enormi difficoltà. Dal canto loro gli azzurri toscani vogliono continuare il periodo positivo iniziato in trasferta contro il Torino e proseguito con la vittoria nello scontro diretto casalingo contro il Monza di Raffaele Palladino. Si preannuncia un match molto combattuto in cui i valori in campo potrebbero essere di molto inferiori a quelli che dovrebbero essere sulla carta.

Lo scorso anno l’Empoli espugnò lo Stadium con un gol di Mancuso, facendo subito intendere che non sarebbe stata una grande stagione per la Juventus di Massimiliano Allegri.

Dove vedere Juventus-Empoli: la diretta TV e streaming del match dell’Allianz Stadium

La gara Juventus-Empoli si giocherà venerdi 21 ottobre alle ore 20:45 a Torino e sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, sia in diretta TV che streaming. Per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento “Zona DAZN” sarà possibile seguire l’evento in diretta sul canale Sky 214.