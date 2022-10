Serie A, probabili formazioni Lazio-Salernitana: le scelte di Sarri e Nicola

Domenica 30 ottobre, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A tra Lazio-Salernitana. Le due compagini, guidate da Maurizio Sarri e Stefano Pioli, si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma.

Serie A, Lazio-Salernitana: come arrivano le due squadre

La Lazio si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I biancocelesti, infatti, hanno pareggiato per 0-0 in casa contro l’Udinese ed hanno vinto in trasferta per 0-2 contro l’Atalanta. La Salernitana, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I granata, infatti, hanno perso in trasferta contro l’Inter per 2-0 ed hanno vinto in casa per 1-0 contro lo Spezia.

Probabili formazioni Lazio-Salernitana

La Lazio di Maurizio Sarri si appresta allo scontro con la Salernitana valido per la dodicesima giornata di Serie A. Dopo la convincente vittoria di Bergamo, i biancocelesti non sono intenzionati a rallentare il cammino e hanno nel mirino il secondo posto in campionato, ora occupato dal Milan. Ecco le probabili formazioni.

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Romagnoli, Casale, Lazzari, Luis Alberto, Vecino, Milinkovic-Savic, Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

Salernitana (3-5-2): Sepe, Fazio, Daniliuc, Gyomber, Mazzocchi, Vilhena, Radovanovic, Coulibaly, Candreva, Piatek, Dia. Allenatore: Davide Nicola