Serie B, dove vedere Frosinone-Bari streaming live e diretta TV: Sky o DAZN?

Sabato 22 ottobre, alle ore 14:00, andrà di scena il match valido per la decima giornata del campionato di Serie B tra Frosinone-Bari. Le due compagini si sfideranno allo stadio Benito Stirpe, noto anche con il nome commerciale di PSC Arena, di Frosinone.

Serie B, Frosinone-Bari: come arrivano le due squadre

Il Frosinone si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I gialloblù, infatti, hanno vinto in casa per 2-0 contro la Spal ed hanno vinto anche in trasferta per 1-3 contro il Venezia. Il Bari, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I pugliesi, infatti, hanno vinto in trasferta per 1-2 contro il Venezia ed hanno perso in casa per 0-2 contro l’Ascoli.

Frosinone-Bari streaming live e diretta TV

La partita Frosinone-Bari, in programma sabato 22 ottobre alle ore 14:00, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile su DAZN, SKY SPORT (canale 254), ONEFOOTBALL e HELBIZ. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. Abbonati ora a DAZN. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. Le partite trasmesse da OneFootball sono visibili in streaming gratuito sul sito web e tramite l’applicazione.