La decima giornata di Serie B regala il match Pisa-Modena, previsto per domenica 23 ottobre 2022 alle ore 16.15. La sfida allo Stadio Romeo Anconentani di Pisa verrà arbitrata da Gariglio.

Il Pisa nelle ultime quattro gare ha ottenuto risultati positivi, 3 pareggi ed una vittoria; punti che hanno migliorato l’andamento dei toscani. La formazione di D’Angelo ha finalmente iniziato a fare punti dopo una serie di risultati negativi, nonostante ciò resta al penultimo posto in classifica con 7 punti.

Il Modena arriva da una brutta sconfitta subita dalla Cremonese, venendo così eliminato dalla Coppa Italia. La formazione di Attilio Tesser è piazzata all’undicesimo posto in classifica con 12 punti, non male per i Canarini che proveranno a raggiungere posizione da Play-Off.

I precedenti tra Pisa-Modena all’Arena Garibaldi sono 26: le vittorie dei nerazzurri sono 13; 4 successi dei gialloblù e 9 pareggi.

SERIE B – Dove vedere Pisa-Modena

La sfida di domenica 23 ottobre 2022 alle ore 16.15 tra Pisa-Modena verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva da DAZN (Attiva qui il tuo abbonamento). La partita si potrà seguire tramite decoder Tim Vision o su smart TV, su Sky via satellite, su Helbiz via Prime Video.

In streaming si potrà seguire su Dazn su app e sito ufficiale, sull’App di Sky Go, su Now Tv, sull’App e canale Prime Video di Helbiz Live.

Probabili formazioni

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Barba, Beruatto; Ionita, Touré, Nagy; Tramoni, Sibilli; Torregrossa. Allenatore: Luca D’Angelo

MODENA (4-2-3-1): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli; Bonfanti.