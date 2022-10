SERIE B – DOVE VEDERE SPAL-COSENZA

Sabato 22 ottobre 2022 alle ore 14 si giocherà la sfida SPAL-Cosenza. La gara, valida per la decima giornata di campionato Serie B, verrà arbitrata da G.Ayroldi.

La SPAL arriva dalla delusione dell’esclusione dalla Coppa Italia, dove ha perso di misura contro il Genoa (1-0). Ottavi sfumati e adesso testa al campionato, dove la situazione non è tra le migliori: negli ultimi quattro match 2 sconfitte (Genoa e Frosinone) e due pareggi (Cittadella e Como). In classifica la formazione di Venturato è piazzata al 13esimo posto con 10 punti.

Il Cosenza dopo un’importante vittoria contro il Como (3-1) ha subito due pesanti sconfitte contro due delle migliori formazioni del campionato, Genoa e Reggina. I calabresi in classifica sono vicini agli avversari, hanno soltanto un punto in più della SPAL e sono piazzati al 12esimo posto.

I precedenti allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara sono 4: una vittoria per i padroni di casa e 3 pareggi.

Serie B – Dove vedere SPAL-Cosenza

Sabato 22 ottobre 2022 alle ore 14 si giocherà SPAL-Cosenza, la sfida di Serie B si potrà seguire in diretta su DAZN (Attiva qui il tuo abbonamento) sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.