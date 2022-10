SERIE B – DOVE VEDERE VENEZIA-FROSINONE –

Per la nona giornata di Serie B vedremo andare in scena Venezia-Frosinone. La sfida in Laguna si giocherà come anticipo venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 20.30. L’arbitro di gara sarà D. Minelli.

Il Venezia arriva dalla sconfitta contro il Bari (2-1), ko che ha spinto i lagunari in zona retrocessione, 16esimi con 8 punti. Una rotta da invertire visto che l’obiettivo è la Serie A, ma la situazione è davvero difficile. Al momento la formazione di Andrea Soncin ha ottenuto soltanto 2 vittorie e 2 pareggi, mentre ha incassato 3 sconfitte.

Il Frosinone con 5 vittorie messe nel fortino è al quinto posto on classifica con 15 punti. I Ciociari arrivano dalla grande vittoria contro la SPAL (2-0). Al momento i giallazzurri non hanno mai pareggiato in campionato, oltre alle 5 vittorie per loro 3 sconfitte. La formazione di Fabio Grosso punta alla massima serie e contro il Venezia proverà a fare l’impresa.

Serie B – Dove vedere Venezia-Frosinone

Il match allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN (Clicca qui per abbonarti) a partire dalle ore 20:30 del giorno 14-10-2022. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky Sport Calcio . Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.