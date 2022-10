La notizia apparsa sul tabloid The Sun riguardo il caso Lukaku ha fatto la notizia del web in pochissimo tempo. La risposta del belga, però, non ha tardato ad arrivare, minacciando azioni legali nei confronti del tabloid. Era stata pubblicata una foto del calciatore mentre fumava una sigaretta elettronica, smentita subito dal numero 90 dell’Inter.

The Sun fa retromarcia: non era Lukaku

Sulla pagina Twitter, il tabloid risponde: “Abbiamo pubblicato una foto e una storia sbagliate sul nostro sito Web relative a Lukaku. L’immagine ci è stata fornita da un’agenzia che aveva erroneamente identificato il signor Lukaku, ma ci assumiamo la piena responsabilità per non aver fatto i dovuti controlli e prenderemo le dovute precauzioni perché ciò non si ripeta. Le nostre più sincere scuse al signor Lukaku.” Da vedere, ora, la reazione dell’attaccante dell’Inter e se accetterà le scuse del tabloid o se vorrà agire ugualmente per vie legale. La risposta del centravanti belga era stata pubblicata su Instagram nel pomeriggio, subito dopo la comparsa della notizia del tabloid, era stato molto diretto e senza giri di parole “Voi state scherzando con quello sbagliato. Sarete contattati presto dai miei. Postate una foto di una persona che non sono io, mettendo in giro notizie false.“