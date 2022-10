La notizia riportata dal tabloid The Sun ha fatto il giro del mondo in pochissimi minuti: Romelu Lukaku è stato avvistato mentre fumava una sigaretta elettronica. La risposta del colosso belga, però, non ha tardato ad arrivare, smentendo il tutto. Tramite il suo canale Instagram, il numero 90 neroazzurro non solo ha smentito ma ha annunciato azioni legali contro il tabloid.

Lukaku che fuma la sigaretta elettronica? Il caso

Dall’Inghilterra la notizia riportata da The Sun: “Romelu Lukaku è stato avvistato mentre fumava una sigaretta elettronica.” L’attaccante di proprietà del Chelsea, attualmente in prestito ai neroazzurri, ha risposto a tono al tabloid, facendo capire di voler intraprendere le vie legali: “Voi state scherzando con quello sbagliato. Sarete contattati presto dai miei” e continua con un’altra storia dicendo “Postate una foto di una persona che non sono io, mettendo in giro notizie false.” Lukaku ha voluto subito mettere a tacere il tabloid data anche la delicata situazione che sta vivendo. Fuori per infortunio dalla terza di campionato, nelle ultime ore sono venute a galla notizie che vorrebbero un suo ritorno al Chelsea già a gennaio. Ma il belga non ci sta e vuole ancora dimostrare di poter essere determinante per i neroazzurri – essendo anche l’uomo più pagato dell’intera rosa.