Uefa Youth League: Juventus e Milan agli ottavi

In attesa di vedere in campo le prime squadra impegnate in Champions League, la Juventus e il Milan Primavera ottengono il pass per gli ottavi di finale della Uefa Youth League. I rossoneri di Ignazio Abate si sono imposti per 2 a 1 in casa della Dinamo Zagabria. Al vantaggio di Longhi al 25′ è arrivata dopo soli 4 minuti la risposta della squadra croata con la rete di Sakota. Alesi al 77′ ha chiuso la partita dagli undici metri. Nel Gruppo E il Milan è primo con 11 punti davanti a Salisburgo (8 punti), Dinamo Zagabria (6 punti) e Chelsea (2 punti).

Uefa Youth League: rimonta pazzesca dei bianconeri in Portogallo

I giovani bianconeri di Montero sono stati protagonisti di una piccola impresa vincendo in rimonta in Portogallo. Il Benfica è partito forte portandosi avanti di due gol grazie alle reti di Felix al 28′ e Semedo al 31′. Nella ripresa c’è stata la rimonta bianconera iniziata da Mbangula al 48′ e completata dalla doppietta di Hasa al 63′ e al 79′ su rigore. La classifica del Gruppo H vede al primo posto il PSG con 12 punti, al secondo la Juventus con 10 punti, seguita da Benfica fermo a quota 4 punti e Maccabi Haifa ultimo con soli 3 punti.