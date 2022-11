Amichevole, dove vedere Albania-Italia: diretta TV e streaming, Rai o Sky?

Entrambe le compagini non saranno protagoniste al mondiale in Qatar e questa amichevole non serve ad alleviare la delusione, ecco dove vedere Albania-Italia in diretta TV e in streaming. Roberto Mancini approfitterà di questo impegno per vedere all’opera alcuni ragazzi che sono al debutto con la maglia azzurro o che con la stessa hanno avuto poco spazio. Dall’altro lato Eddi Reja, tecnico italiano degli albanesi, sa quanto questa gara sia sentita a Tirana e cercherà di mettere in campo una squadra competitiva. E’ veramente molto strano vedere come tutte le grandi nazionali del calcio stiano programmando il mondiale mentre gli azzurri dovranno guardare la massima competizione calcistica per nazionali da casa.

I precedenti della sfida di stasera

Nell’ultimo precedente l’Italia si impose in Albania per 1-0 grazie al gol di Candreva. Le squadre si affrontano per la quarta volta e nelle precedenti sfide l’Italia ha sempre vinto senza mai subire gol. Prima di scoprire dove vedere Albania-Italia vediamo quelli che sono stati i precedenti:

18-11-2014 a Genova ITALIA-ALBANIA 1-0 (Okaka)

24-03-2017 a Palermo ITALIA-ALBANIA 2-0 (De Rossi, Immobile)

09-10-2017 a Tirana ALBANIA-ITALIA 0-1 (Candreva)

Albania-Italia, ecco dove vedere l’amichevole di Tirana

Albania-Italia si gioca stasera 16 novembre 2022 a Tirana con fischio d’inizio fissato per le ore 20:45. Sarà possibile seguire l’evento in diretta televisiva su Rai 1 (canale 1 e 501 HD digitale), oppure in streaming sull’apposita applicazione del servizio nazionale Rai Play.

Inizia la girandola delle amichevoli che servono per preparare le squadre che saranno al Mondiale Qatar 2022. A testare invece nuovi esperimenti a chi resterà a casa.