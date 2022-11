Domani pomeriggio, alle ore 16, allo “Jaber Al-Ahmad International Stadium” di Kuwait City, si disputerà il match amichevole Belgio-Egitto, valido come gara amichevole di preparazione a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Belgio-Egitto in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due nazionali prima di questo match.

I diavoli rossi si preparano in vista del prossimo Mondiale che inizierà domenica 20 novembre e terminerà domenica 18 dicembre, affrontando in amichevole la nazionale egiziana. Il Belgio al prossimo Mondiale è inserito nel Gruppo F con Croazia, Canada e Marocco. Gli uomini del C.T Roberto Martinez esordiranno mercoledì 23 novembre alle ore 20 contro il Canada.

Dove vedere Belgio-Egitto, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Belgio-Egitto, valevole come gara amichevole, non sarà trasmesso in chiaro almeno per quanto riguarda le reti italiane. Il match, però, potrebbe essere trasmesso sulle tv locali delle due nazioni. Pertanto è consigliato seguire gli aggiornamenti Live provenienti dalle pagine social delle due nazionali.