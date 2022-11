Quando cominciano i Mondiali? Data di inizio e di conclusione di Qatar 2022

QUANDO COMINCIANO I MONDIALI IN QATAR 2022 – Stanno per cominciare i Mondiali di calcio: tutti gli abitanti del Mondo si fermeranno per 28 giorni per assistere alle 64 partite tra le Nazionali facenti parte della competizione iridata. Non ci sarà l’Italia, come ben sappiamo, ma la Serie A porterà comunque ben 85 componenti: saranno quindi tantissimi anche gli italiani interessati a guardare in tv le partite in programma in Qatar. Nel frattempo, chiaramente, la Serie A si ferma per oltre un mese e mezzo: ma quando cominciano i Mondiali in Qatar? Ecco la data.

Mondiali Qatar 2022, ecco quando iniziano: si parte con Qatar-Ecuador

Noi italiani dobbiamo ancora decidere per quale squadra tiferemo, ma nel frattempo le Nazionali si preparano all’esordio. La gara inaugurale dell’atipico Mondiale in Qatar sarà Qatar-Ecuador, facenti parte del Girone A insieme a Senegal ed Olanda. La data dell’incontro è fissata per il 20 novembre alle 17 (ora italiana): la sfida sarà trasmessa sulla Rai, in tv in chiaro, e su Rai Play, in streaming gratis.

Qatar 2022, ecco quando finiscono i Mondiali: la finale sarà…

Argentina, come affermano Fulvio Collovati e Michele Plastino, o Brasile? Germania o Spagna? Francia o Inghilterra? Chi arriverà in finale? Ovviamente non possiamo ancora saperlo. Ciò che sappiamo, però, è la data della finale: la gara conclusiva sarà il 18 dicembre alle 16 (ora italiana). Anche la finale sarà trasmesso su Rai 1 e su Rai Play.