Mercoledì 16 novembre, alle ore 16.30, al “Mohamed Bin Zayed” di Abu Dhabi, si disputerà il match amichevole Emirati Arabi Uniti-Argentina, valido come gara amichevole di preparazione a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Emirati Arabi Uniti in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due nazionali prima di questo match.

Amichevole internazionale per l’ albiceleste di Lionel Scaloni che testerà la propria condizione contro gli Emirati Arabi Uniti, in vista della rassegna iridiata pronta a partire domenica 20 novembre e che terminerà domenica 18 dicembre. L’Argentina nel suo girone se la vedrà con Arabia Saudita, Messico e Polonia e esordirà martedì 22 novembre alle ore 11 contro la nazionale saudita.

Dove vedere Emirati Arabi Uniti-Argentina, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Emirati Arabi Uniti-Argentina, valevole come gara amichevole, non sarà trasmesso in chiaro almeno per quanto riguarda le reti italiane. Il match, però, potrebbe essere trasmesso sulle tv locali delle due nazioni. Pertanto è consigliato seguire gli aggiornamenti Live provenienti dalle pagine social delle due nazionali.