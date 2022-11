Cagliari: Liverani sceglie il centravanti, ecco le sue parole

Il Cagliari deve assolutamente ritrovare vittoria e prestazione in questa giornata di campionato, anche se la partita non sarà delle più semplici, arriva il Pisa. Liverani doveva fare delle scelte e le ha fatte. Davanti fiducia piena a Lapadula e dubbio Mancosu dovuto alle sue non perfette condizioni fisiche. Cagliari-Pisa in arrivo, altra partità verità per squadra e allenatore.

Le parole di Liverani

Fabio Liverani sa che si gioca tanto nella partita contro il Pisa e sta cercando in tutti i modi di ritrovare il bandolo della matassa che sembrava aver trovato nella primissima parte della stagione. Serve una svolta per non ripiombare nelle critiche più feroci e ritornare a parlare di esonero. Nella conferenza stampa prepartita Liverani rilascia queste dichiarazioni: “Ripartiamo dal secondo tempo visto con il Sudtirol, giocato con grande carattere e voglia. Con Lapadula più dentro l’area abbiamo creato maggiori pericoli. Dobbiamo avere la testa libera. Mancosu? Valuteremo il minutaggio, ha disputato solo due allenamenti”.