Cagliari: casting per il nuovo ds, ecco i due nomi papabili

Il Cagliari dopo l’addio a Capozucca è alla ricerca del suo nuovo ds. Al momento sono due i nomi papabili al vaglio di Tommaso Giulini per la sostituzione dell’ex ds. Un profilo sarebbe un ritorno in rossoblù, l’altro forse quello più desiderato.

Ecco i nomi dei due candidati per il post Capozucca

Nel Cagliari al lavoro per trovare il sostituto di Capozucca si vagliano due ipotesi. Una di queste è quella di Marcello Carli, attualmente disoccupato dopo la sfortunata esperienza di Parma (dove aveva lavorato al fianco di Fabio Liverani). Per lui si tratterebbe come detto di un ritorno. Ma il vero desiderio del presidente Giulini è Rocco Maiorino. Al Milan è stato uno dei collaboratori più fidati di Adriano Galliani prima come responsabile dell’area scouting e poi come ds. Vedremo quale dei due profili sarà quello scelto per sostituire Capozucca.