Calciomercato Cagliari: due ritorni illustri a gennaio? I tifosi sognano

Il Cagliari che non riesce a dare la svolta in questo campionato di Serie B, vuole provare a darla sul fronte mercato. Più precisamente dal punto di vista calciomercato in entrata. Si punta al ritorno di due grandissimi ex che hanno fatto la storia recente di questo Cagliari. I tifosi sognano il loro ritorno, opportunità che per ora sembra essere lontana, ma non lontanissima.

Possibili ritorni a Cagliari

I tifosi del Cagliari sognano due nomi: Radja Nainggolan e Joao Pedro. Si avete letto bene, proprio loro. E che giocatori! La loro situazione attuale è pressoché identica nella sostanza. Naingollan ha appena chiuso con l’Anversa dopo una serie di comportamenti extra-campo che hanno compromesso il rapporto. Joao Pedro è stato invece messo sul mercato dal Fenerbache per le sue prestazioni poco brillanti in campo. Le possibilità di un loro ritorno a Cagliari al momento non sono elevatissime ma esistono, probabilmente più per Naingollan che per Joao Pedro, visto il sostanzioso ingaggio dell’attaccante. Una cosa è certa, che il cuore di entrambi per metà o più della metà è del Cagliari.