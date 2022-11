Cagliari, altra occasione buttata, arriva un pari. Liverani: “Manca la vittoria, la classifica…”

Che non sarebbe stata una partita facile lo avevamo già annunciato, che il Cagliari avrebbe dovuto trovare i 3 punti anche. Invece è arrivato solo un pareggio che non smuove la classifica ne il morale degli uomini di Liverani. Il Cagliari riacciuffa una partita che lo aveva visto andare sotto e lo fa con un gol del suo bomber Lapadula. Non arriva una vittoria ma quanto meno sul piano della vivacità i sardi ci sono.

Le parole di Liverani

Mister Fabio Liverani in conferenza stampa commenta così il pari contro il Pisa: “Tolti i primi minuti in cui eravamo impauriti, la squadra si è sciolta e ha avuto le occasioni per andare in vantaggio. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, poi abbiamo subito gol su un nostro errore che ci ha complicato tutto soprattutto a livello mentale. La squadra ha reagito e i cambi sono stati determinanti. Non sono soddisfatto di questa classifica, il nostro gioco a sprazzi mi piace, anche se non abbiamo mai subito realmente nessuna squadra per grandi porzioni di gara. La mancanza della vittoria ci pesa molto, però obiettivamente qualsiasi altra squadra andando sotto in un momento del genere si sarebbe abbattuta. Invece noi non abbiamo mai mollato”.