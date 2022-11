Cagliari, le parole di Viola su Liverani: “Mi ha richiesto lui…”

Il Cagliari lo ha acquistato nel calciomercato estivo per farlo diventare il fiore all’occhiello del suo centrocampo e per usufruire delle sue giocate e del suo estro. Stiamo parlando di Nicolas Viola che dopo l’avvio di campionato non proprio brillante adesso sembra essere tornato sui standard che tutti conoscono.

Le parole di Viola

Nicolas Viola rilascia alcune dichiarazioni sulla sua stagione al Cagliari e su mister Liverani che lo ha cercato fortemente per averlo in squadra. Ecco le parole di Viola su Liverani inizialmente e in generale poi: “Non avevo mai avuto il mister, ma mi ha richiesto lui e sono felice. Inizialmente ci siamo conosciuti come persone. Io mi definisco un play. Amo fare il play, mi è sempre piaciuto giocare così: impostare il pallone, guidare. A Cagliari ho firmato un biennale e lo rispetterò. Sui rigori? Siamo un paio che possiamo calciarli. Ma io di sicuro non mi tiro indietro. Mi sento maturo”.