Calciomercato Atalanta: ecco il nuovo profilo opzionato per gennaio, uomo assist

L’Atalanta è sempre alla ricerca di giovani talentuosi da far crescere e valorizzare. In questo ambito mister Gasperini è un maestro e chi meglio di lui potrebbe far fare il salto di qualità a giovani apparentemente sconosciuti? L’obiettivo del calciomercato di gennaio per l’Atalanta infatti è proprio un giovane di belle speranze ai più sconosciuto.

Ecco il profilo che interessa all’Atalanta

L’Atalanta è alla ricerca di un nuovo rinforzo per la fascia sinistra, si continua a seguire con grande interesse l’esterno croato di proprietà dello Stoccarda Borna Sosa in passato seguito anche dall’Inter. Il 24enne croato era già stato vicino al passaggio all’Atalanta nell’agosto scorso come riferisceLa Gazzetta dello Sport, poi non se n’era fatto nulla perchè il club tedesco pretendeva 20 milioni. Ora le cose sono cambiate, perchè nel frattempo la situazione finanziaria del club tedesco si è aggravata e quindi i dirigenti potrebbero essere costretti a vendere già a gennaio uno dei gioielli di casa. In Germania Sosa viene considerato il re degli assist, soprattutto ora che all’Eintracht non c’è più Kostic.