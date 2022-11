Calciomercato Milan: ecco la prima cessione a gennaio, si tratta di un giovane centrocampista

Nel Milan possibile movimento in uscita nel calciomercato di gennaio. Il francese Adli, acquistato quest’estate potrebbe essere ceduto in prestito per avere più spazio e trovare il campo con continuità, a differenza di quanto sta avvenendo in maglia rossonera. Due le squadre candidate al suo trasferimento momentaneo.

Le possibili destinazioni di Adli a gennaio

Non che nella sua zona di campo stiano facendo meglio i vari De Keteleare e Diaz eppure Adli non riesce proprio a trovare spazio. Meglio partire? Probabilmente si. Sul centrocampista francese classe 2000 ci sono Verona e Sampdoria che gli darebbero l’opportunità di giocare con continuità. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane. Adli era arrivato al Milan con tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo importante e dopo un precampionato incoraggiante e promettente sembrava poterle rispettare. Invece non è stato affatto così. Panchine su panchine, da qui la decisione comune di cambiare aria, rimanendo sempre in Serie A. Direzione Sampdoria o Verona.