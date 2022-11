Calciomercato Inter: per il dopo Gosens si pensa a un top player della Serie A

Inter e Gosens, una storia complicata che forse andrà verso la separazione nel prossimo calciomercato estivo. I nerazzurri però non si faranno trovare impreparati e già hanno individuato il sostituto. Il gol al Barcellona sembrava aver cambiato il destino di Gosens all’Inter, in realtà è sembrato solo un lampo al quale non è stata data continuità di prestazioni e il tedesco è tornato nell’anonimato.

Inter, pronto il sostituto di Gosens

Il sostituto di Gosens potrebbe arrivare dalla Serie A e si tratterebbe di un top player, di un giocatore che sta disputando la miglior stagione della carriera. Stiamo parlando di Pasquale Mazzocchi della Salernitana. Anche all’Olimpico contro la Lazio ha sfoderato un’altra ottima prestazione contribuendo alla vittoria dei campani. L’esterno classe 1995 è stato già visto dal vivo più volte dagli osservatori nerazzurri e verrà visionato ancora. Il presidente della Salernitana, Antonio Iervolino è aperto a una sua partenza ma preferirebbe avvenisse la prossima estate. Di fronte però a una buona offerta economica non è escluso che i tempi possano essere anticipati già a gennaio. La scorsa estate la Salernitana ha rifiutato 3 milioni dal Monza, ovviamente il prezzo, alla luce delle ottime prestazioni e della convoicazione in Nazionale, è aumentato e bisognerà tenerne conto. Inter e Mazzocchi una trattativa che può andare in porto, probabilmente in estate.