Calciomercato Inter: ecco l’idea a zero per giugno, un top player della Serie A in arrivo

L’Inter sta per chiudere questa prima parte di campionato prima della sosta per i Mondiali e si gode la goleada di ieri contro il Bologna. Inzaghi rimette in equilibrio la sua posizione (mai in discussione?) e la società progetta acquisti per il calciomercato estivo. Si punta forte su un top player di centrocampo proveniente dalla Serie A, in particolare dall’Udinese.

Ecco il centrocampista che piace all’Inter

L’Inter sembra rompere gli indugi sul calciomercato fronte entrate. Individuato il profilo che potrebbe arrivare a giugno per rinforzare il centrocampo nerazzurro. Si tratta di un giocatore che conosce molto bene la nostra Serie A e quindi subito pronto. Stiamo parlando di Tucu Pereyra, da sempre nel mirino dell’Inter. I nerazzurri lo potrebbero prendere a zero e allora si che si tratterebbe di un vero colpaccio. D’altro canto anche Pereyra è di fronte a un bivio e la tentazione Inter è molto forte. Inter-Pereyra una trattativa che si può davvero concretizzare.