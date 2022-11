Motori caldi per il calciomercato Inter, terzino nel mirino di Beppe Marotta e team nerazzurro. Il nome del giocatore è Pasquale Mazzocchi, attualmente in forza alla Salernitana. Ma occhio al Napoli, già pronto con l’offerta ai Granata.

Calciomercato Inter, terzino nel mirino: Mazzocchi è il prescelto

L’Inter e il Napoli hanno priorità di rinforzare la retroguardia, così hanno entrambe puntato gli occhi su Pasquale Mazzocchi, italiano, classe 1995, che veste la maglia della Salernitana. Il giovane terzino destro si è fatto notare in questa stagione da numerose squadre, Inter e Napoli su tutte. Ci sarebbe anche la Roma, ma dai giallorossi non è arrivata nessuna offerta importante.

Nel duello contro l’Inter, il patron partenopeo, Aurelio de Laurentiis, ha già offerto 10 milioni di euro ai cugini per portare Mazzocchi a Napoli.

In estate aveva un valore intorno ai 5 milioni di euro, oggi lo scenario è cambiato; il napoletano, cresciuto tra le giovanili del Benevento e Verona, ha un prezzo superiore.

L’ex Venezia è legato alla squadra campana con un contratto che scade nel 2026, ma non ci saranno grandi obiezioni se qualche club importante vorrà portarlo via, così come riporta GdS.

Per Nest Football Mazzocchi è tra i migliori giocatori europei nel suo ruolo in relazione ai più importanti campionati ed è nella top cinque per numeri di dribbling ingaggiati e duelli offensivi con buona efficacia.