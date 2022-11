L’Inter ha trovato il suo nuovo difensore centrale e si sta già impegnando per portarlo via da Bergamo. Il giocatore è un 18enne in forza all’Atalanta e dell’Under21 della Nazionale italiana, si chiama Giorgio Scalvini.

L’Inter ha trovato il suo nuovo difensore centrale: Giorgio Scalvini

La società nerazzurra ha puntato l’obiettivo su un diamante grezzo italiano che sta dimostrando il suo valore con la maglia della Dea. Attualmente la valutazione di questo promettente difensore centrale si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Il difensore ha catturato l’attenzione dei lombardi, anche se la sua quotazione potrebbe far indietreggiare gli ex Campioni d’Italia. Insomma, per Scalvini è in arrivo un periodo di forte interesse dalla Beneamata.

Secondo Tuttosport, non solo Inter, per il giocatore cresciuto nelle giovanili del Palazzolo ci sono anche altri grandi club: Real Madrid, Manchester City e la Juventus. Società tutte folgorate dal talento del bresciano che grazie alle sue doti tecniche può essere inserito sia in una difesa a 3 che a 4. Grande difensore, abile nel gioco aereo, qualità che lo rende utile anche in zona offensiva, quindi da difensore centrale a centrocampista centrale.

Scalvini è all’Atalanta dal 2015 ma solo a partire dalla stagione 2021/22 è stato aggregato alla prima squadra ed ha avuto modo di farsi vedere.