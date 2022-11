Ai sorteggi per gli ottavi di Champions League, edizione 2022/23, la formazione di Simone Inzaghi ha pescato una portoghese: sarà Inter-Porto. I nerazzurri, considerando le possibili squadre, sono stati fortunati; oltre ai Lusitani potevano ritrovarsi contro Real Madrid, Chelsea, City o Tottenham. Ecco Inter-Porto quando si gioca, tutti i precedenti e info sul match tra le due big europee.

Inter-Porto, quando si gioca: tutti i precedenti

Per il regolamento in vigore, non essendo testa di serie l’Inter di Simone Inzaghi giocherà la prima partita degli ottavi di finale in casa, a San Siro davanti al proprio pubblico. La data dell’andata di INTER-PORTO è mercoledì 22 febbraio 2023 ore 21. La sfida di ritorno si giocherà invece in Portogallo martedì 14 marzo 2023 ore 21.

I precedenti tra Inter-Porto sono 4, giocati tutti in Champions League. Di queste gare, la prima si è giocata nel 2005, dove l’Inter superò i portoghesi agli ottavi pareggiando in trasferta 1-1 e vincendo poi in casa 3-1. Nella stagione successiva le due squadre furono di nuovo di fronte, ai gironi: in trasferta l’Inter perse 2-0 poi vinse al ritorno 2-1 a San Siro.

Conceiçao alla guida dei Draghi

Il Porto è allenato da Sergio Conceiçao dal 2017. In quattro stagioni ha conquistato ben 6 trofei: 3 campionati portoghesi, una Supercoppa, due Coppe di Portogallo. I Lusitani, Champions League, nell’edizione del 2017/18 sono stati eliminati agli ottavi; nel 2018/19 ai quarti; nel 2019/20 al terzo turno preliminare; 2020/21 ai quarti; 2021/22 nella fase a gironi.

Nell’attuale campionato, dove hanno disputato già 12 giornate, il Porto è attualmente secondo (26 punti) alle spalle del Benfica (34 punti) con la capolista ancora imbattuta che è protagonista fin qui di una stagione stupefacente: 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Lo scontro diretto con il Benfica è terminato con una sconfitta (0-1).