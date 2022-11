Calciomercato Juventus da non credere: cercato davvero il giocatore più discusso del momento?

La Juventus fiuta un possibile affare per il calciomercato in arrivo e vuole provare a fare il colpo. La Juventus avrebbe infatti inserito nel mirino Rick Karsdorp della Roma, opzione low cost per fascia destra bianconera visto anche il momento che il terzino olandese sta vivendo nella capitale. Mourinho come ben noto lo ha invitato a cercarsi una nuova sistemazione e proprio la Juve potrebbe essere la sua nuova sistemazione. Situazione ancora in divenire ma idea che sembra essere più di una semplice idea, vedremo se diventerà realtà.

Karsdorp in arrivo con la formula del prestito?

Per quanto riguarda Karsdorp la Roma chiede ben 17 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra che i bianconeri non possono di certo spendere a gennaio: ecco allora che la soluzione potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto a giugno. La Juventus fa sul serio, il giocatore ha bisogno di cambiare aria, possibile affare in vista tra Roma e Juve.