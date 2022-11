Calciomercato Milan: possibile ritorno in rossonero dalla Spagna per un grande ex?

Il Milan stavolta sta a guardare e dall’altra parte del fiume si affaccia un possibile (difficile) ritorno in maglia rossonera. Si tratterebbe di un ritorno inaspettato ma non del tutto a pensarci bene. Dalla Spagna, precisamente da Barcellona potrebbe tornare Franck Kessie. Non avete letto male, si tratta proprio di lui, l’ex giocatore milanista che a giugno ha deciso di provare l’avventura spagnola con pochissimi risultati finora positivi.

Possibile ritorno di Kessie in Italia

L’uscita dal Barcellona di Kessie sembra una cosa certa, bisogna solo vedere quando, se in questo calciomercato di gennaio o in quello estivo. La cosa sicura è che a Barcellona già stanno trovando il suo sostituto, che sarà uno tra Tielemans o Gundogan. Porte chiuse per Kessie che ora vorrebbe riaprire quelle rossonere. Trattativa non facile da trovare e possibilità di un ritorno al Milan per ora ancora molto flebili, ma il tempo per intraprendere un possibile affare c’è. Certo ci sarà da convincere anche i tifosi rossoneri su un suo ritorno. Su Kessie ci sarebbero anche altre squadre italiane, come la Juventus e la Roma.