Calciomercato Milan: clamoroso avvicinamento al rossonero del campionissimo

Campionato in pausa ma calciomercato no, anzi. Accostato al Milan un super campione, uno di quei giocatori che fino a qualche tempo fa avrebbe fatto la gioia di ogni club e che ora invece fatica a trovare una collocazione di livello. Ma se dovesse davvero arrivare in rossonero si tratterebbe di un grande acquisto, che sposterebbe gli equilibri all’interno e fuori dal terreno di gioco. Operazione possibile già nel calciomercato di gennaio.

Accostato al Milan il campione portoghese

Da un portoghese a un portoghese, stavolta il giro è al contrario ma sempre dal Portogallo arriva. Accostato al Milan niente di meno che Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo e Leao, che coppia sarebbe! Tornando a Cr7, dopo la sua clamorosa intervista dove si è praticamente auto-licenziato potrebbe davvero cambiare aria e tornare in Italia, destinazione Milan. Non sarà facile arrivare a questa soluzione ma le possibilità ci sono e anche a 38 anni Cristiano Ronaldo può fare davvero la differenza, in campionato e in Champions League.