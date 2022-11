Calciomercato Milan: ritorna di moda il tormentone estivo, stavolta arriverà?

E’ finita da poche ore la prima parte della stagione di Serie A che inizia già il calciomercato invernale in casa Milan, o meglio gli obiettivi da concretizzare. Torna di moda il tormentone che ha caratterizzato il mercato estivo e che non è si è mai concretizzato, si tratta di Hakim Ziyech.

Milan-Ziyech, sarà la volta buona?

Milan-Ziyech si sono piaciuti e avvicinati ma alla fine non si è concretizzato niente. Il calciomercato invernale è alle porte e i rossoneri stavolta vogliono badare al sodo. A Londra la situazione non è cambiata per Ziyech, lo spazio è poco e i sorrisi ancora meno. Al tempo stesso il Milan vuole ancora più qualità sulla trequarti e alle giuste condizioni la trattativa è pronta a ripartire. La disponibilità del giocatore era già stata incassata mesi fa ai primi approcci quando non era chiaro se l’assalto a De Ketelaere sarebbe andato a buon fine e tale è rimasta. Tutto sembra portare verso un probabile approdo di Ziyech al Milan, lo scopriremo a breve.