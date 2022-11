Roma, furia Mourinho: “Tradito da un giocatore, gli ho detto di andare via a gennaio…” I giallorossi hanno pareggiato per 1-1 in casa del Sassuolo nel match valido per la quattordicesima giornata di campionato. Il tecnico ha parlato al termine della partita rilasciando dichiarazione esplosive.

Josè Mourinho post Sassuolo-Roma: “Un giocatore ci ha tradito…”

I giallorossi hanno pareggiato 1-1 con i neroverdi dopo che la Roma era passata in vantaggio con la rete di Abraham. L’allenatore, al termine della partita, ha parlato ai microfoni di DAZN della gara e della prestazione dei suoi singoli giocatori con alcune dichiarazioni esplosive.

Sull’incontro: “Abbiamo fatto una buona partita, con i nostri limiti. Dopo due giorni difficili con gente triste, la squadra ha voluto vincere. Ha giocato bene e controllato un avversario molto difficile”.



Sulla partenza di Abraham dalla panchina: “Non voglio valutare gli attaccanti per i gol, è chiaro che questi ti facciano vincere però non posso criticare Shomurodov per avere sbagliato quel gol quando si è impegnato al massimo”.

Infine ecco la critica ad un suo giocatore, reo di averlo tradito per la prestazione non professionale: “C’è un giocatore che non mi è piaciuto, gli ho chiesto perchè avesse un certo atteggiamento. Il risultato non è drammatico, ma non è quello che volevamo. Non abbiamo i giocatori più creativi, abbiamo messo alle spalle di un bambino che qualche mese fa giocava su un campo di plastica e in una competizione di un livello bassissimo e con poca qualità, abbiamo fatto il massimo”.