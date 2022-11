Calciomercato Torino: si punta forte sul centravanti per gennaio, ecco il nome

Il Torino ha bisogno di un centravanti, di una figura di riferimento costante nella zona offensiva del campo. Proprio per questo la società si vuole muovere nel calciomercato invernale alle porte. Individuato il giocatore su cui puntare: Eldor Shomurodov dalla Roma. Per arrivarci però servono delle uscite, soprattutto dei giocatori ai margini del progetto di Juric. Questi i giocatori sacrificabili: il portiere Luca Gemello, il terzino Brian Bayeye, i centrocampisti Emirhan Ilkhan e Michel Adopo oltre all’esterno Simone Edera.

Il Torino vuole Shomurodov dalla Roma

Il Torino punta forte su Shomurodov, giocatore che sembra idoneo e funzionale al gioco di Juric e già cercato in precedenza dai granata. Proseguono i contatti per verificare la possibile cessione in prestito gratuito con diritto di riscatto da parte della Roma del 27enne uzbeko Shomurodov, da tempo senza spazio con Mourinho. Il Torino farà di tutto per arrivare a lui, con il benestare di mister Juric. Nel frattempo Sanabria e Pellegri su tutti proveranno a portare avanti l’attacco (sterile) granata.