Calciomercato Torino: ecco quanto costa il riscatto del fortissimo giocatore croato, ma ne vale la pena

Il Torino in questo campionato sta ottenendo risultati altalenanti ma tutto sommato la conta finale almeno per ora è positiva. Se consideriamo che i granata sono pur sempre una squadra in costruzione e piena di giovani non può che essere così la valutazione. Mister Juric sta plasmando a sua immagine e somiglianza una squadra che rispetto all’anno scorso sembra essere composta da undici tigri, sportivamente parlando. C’è bisogno ora di qualche rinnovo, riscatto e possibile acquisto.

Torino, ecco quanto costa riscattare Vlasic

Il giocatore da riscattare assolutamente per i dettami tecnici di mister Juric e per il valore espresso in campo è proprio Nikola Vlasic, fresco convocato ai Mondiali con la Croazia. Il suo riscatto non è proprio economico ma sicuramente fare uno sforzo per un giocatore valido e che si è ben inserito nella rosa ne varrebbe la pena. Costa 15 milioni e vuole rimanere al Torino, a differenza del precedente Brekalo. Una cifra non bassa ma che, se Vlasic dovesse continuare così, sarà quasi certamente versata all’Everton.