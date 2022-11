DOVE VEDERE ARABIA SAUDITA-MESSICO – MONDIALI QATAR 2022 –

Mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 20 andrà in scena la sfida tra Arabia Saudita-Messico. Il match, valido per la terza giornata della fase a Gironi, Gruppo C, verrà arbitrato dall’inglese Oliver.

L’ARABIA SAUDITA è terza in classifica con 3 punti. Nei primi due match la formazione ha esordito con la vittoria contro l’Argentina (2-1); per poi perdere contro la Polonia nell’ultima gara (2-0). Per i Figli del Deserto c’è ancora possibilità di passaggio di turno.

Il MESSICO ha un solo punto in classifica. Nelle prime due sfide gli Aztechi hanno perso contro l’Argentina (2-0) e pareggiato contro la Polonia (0-0).

Dove vedere Arabia Saudita-Messico, streaming e diretta Tv

La sfida al Lusail Iconic Stadium, tra Arabia Saudita-Messico, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Rai Sport, sul canale 57 del digitale terrestre, oltre che in streaming su RaiPlay.

Probabili formazioni

ARABIA SAUDITA (4-1-4-1): Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Bulayhi, Al-Ghannam; Al-Hassan; Al-Buraikan, Al-Najei, Kanno, S.Al-Dawsari; Al-Shehri. Ct: Renard. A disp. Al-Rubaie, Al-Aqidi, Tambkati, Madu, N.Al-Dawsari, Otayf, Al-Abed, Al-Oboud, Bahebri, Asiri. Indisponibili: Al-Faraj, Al-Sharani, Al-Burayk, Sharahili. Squalificati: Al-Malki.

MESSICO (4-3-3): Ochoa; J.Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, E.Alvarez, Chavez; Lozano, Funes Mori, Vega. Ct: Martino. A disp. Talavera, Cota, Araujo, Vazquez, Arteaga, K.Alvarez, Romo, Rodriguez, Gutierrez, Pineda, Antuna, Martin, Alvarado, Jimenez. Indisponibili: Guardado. Squalificati: –