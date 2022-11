DOVE VEDERE AUSTRALIA-DANIMARCA – MONDIALI QATAR 2022 –

Alle 16 di mercoledì 30 novembre 2022 si giocherà la sfida Australia-Danimarca. Il match, valido per la fase a gironi del Mondiale in Qatar, per il Gruppo B, verrà arbitrata da M. Ghorbal, algerino.

L’AUSTRALIA è seconda in classifica del Gruppo B con 3 punti. Nei primi due match la formazione dei Socceroos ha vinto la partita contro la Tunisia (1-0) e ha perso la gara d’esordio contro la Francia (4-1).

La DANIMARCA ha ottenuto un solo punto con le prime due gare. La formazione biancorossa ha esordito con un pareggio (0-0) contro la Tunisia, per poi perdere contro la Francia nella scorsa gara (2-1). Per differenze di reti è terza in classifica con 1 punto.

Dove vedere Australia-Danimarca, streaming e diretta Tv

La sfida tra Australia-Danimarca in programma alle 16 (ora italiana), sarà trasmesso in diretta esclusiva in chiaro su Rai Sport + HD, sul canale 57 del digitale terrestre, oltre che in streaming su RaiPlay.

Probabili formazioni

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Karacic, Rowles, Souttar, Behich; McGree, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin. Ct: Arnold. A disp. Redmayne, Vukovic, Deng, King, Degenek, Wright, Devlin, Baccus, Hrustic, Mabil, Kuol, Tilio, McLaren, Cummings. Indisponibili: Atkinson. Squalificati: –

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; A.Christensen, Nelsson, Andersen; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Lindstrom, Braithwaite, Damsgaard. Ct: Hjulmand. A disp. Ronnow, O.Christensen, Bah, Kjaer, Stryger Larsen, Wass, Norgaard, Jensen, Skov, Skov Olsen, Dolberg, Wind, Poulsen, Cornelius. Indisponibili: Delaney. Squalificati: –