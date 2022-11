DOVE VEDERE CANADA-MAROCCO – MONDIALI QATAR 2022 –

Per la terza giornata della fase a giorni del Mondiale in Qatar, andrà in scena Canada-Marocco, giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 16. La partita, valida per il Gruppo F si giocherà a Doha allo Stadio Al Thumama.

Il CANADA, con due sconfitte consecutive, 4-1 contro la Croazia e 1-0 contro il Belgio, ha 0 punti ed è ultimo in classifica. La formazione dei Canucks non potrà rimediare in alcun modo per gli ottavi, l’eliminazione è già matematica.

Il MAROCCO è in piena corsa verso la qualificazione agli ottavi. I Leoni dell’Atlante hanno ottenuto una vittoria contro il Belgio (2-0) ed un pareggio contro la Croazia (0-0). La formazione marocchina è al secondo posto in classifica con 4 punti, pari punti con il Belgio, al primo posto.

Dove vedere Canada-Marocco, streaming e diretta Tv

La sfida tra Canada-Marocco di giovedì 1 dicembre 2022 ore 16, verrà trasmessa in diretta sulla Rai, emittente che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le gare dei Mondiali in Italia. Il canale di riferimento per seguire il match sarà Rai Sport + HD. Per seguire la partita in streaming basterà collegarsi al sito di Raiplay, sempre in chiaro.

Probabili formazioni

CANADA (3-5-2): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies, Laryea; David, Larin.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.