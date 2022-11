DOVE VEDERE GALLES-INGHILTERRA – MONDIALI QATAR 2022

Per il Gruppo B della fase a Gironi del Mondiale in scena in Qatar, si giocherà Galles-Inghilterra. La sfida, prevista per oggi, 29 novembre 2022 ore 20, l’arbitro designato è lo sloveno S.Vincic. La gara si giocherà nello splendido Ahmad bin Ali Stadium ad Al Rayyan.

Il GALLES è ultimo in classifica con un solo punto all’attivo. La formazione dei Dragoni ha ottenuto l’unico punto nel pareggio (1-1) contro gli USA; nella sfida successiva i Draghi Rossi hanno perso contro l’Iran (2-0). L’unico gol messo a segno dal Galles in questo mondiale è di Weah T.

L’INGHILTERRA è prima in classifica con 4 punti, ottenuti con una vittoria ed un pareggio. Gli inglesi hanno esordito con una grandiosa vittoria, 6-2 contro l’Iran, pareggiando, successivamente, 0-0, contro gli USA.

Dove vedere Galles-Inghilterra

La sfida di oggi, in scena ad Al Rayyan, verrà trasmessa in chiaro sui canali della RAI. Galles-Inghilterra si potrà vedere a partire dalle ore 20 su RAIUNO. Per vedere la sfida dei Mondiali in Qatar in streaming basterà collegarsi sul sito RAIPLAY.

Probabili formazioni

GALLES (3-5-2): Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Wilson, Williams; Bale, Moore. Ct: Page.

A disposizione: Lockyer, Harris, Gunter, J. Williams, A. Davies, Smith, Allen, Levitt, James, Johnson, Morrell, Colwill, Thomas, Cabango.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane. Ct: Southgate.

A disposizione: Henderson, Coady, Phillips, Wilson, Grealish, Foden, Rashford, Pope, Ramsdale, Alexander-Arnold, Dier, Gallagher, White.