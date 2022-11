DOVE VEDERE IRAN-USA – MONDIALI QATAR 2022 –

L’Ultima sfida della fase a Girone dei Mondiali in Qatar per il Gruppo B si giocherà oggi alle 20 tra Iran-USA, in concomitanza con Galles-Inghilterra. La partita si giocherà allo Stadio Al Thumama di Doha, arbitro di gara è lo spagnolo A. Lahoz.

L’IRAN con la vittoria sul Galles (2-0) ha conquistato la possibilità di accedere alla fase successiva dei Mondiali, gli ottavi. Il Team Melli è piazzato al secondo posto in classifica con 3 punti, preceduto dagli inglesi con 4 punti e seguito dagli USA con 2 punti.

Gli USA con i due pareggi conquistati nelle prime due sfide, hanno due punti e sono terzi in classifica. Per conquistare gli ottavi è necessaria una vittoria contro l’Iran questa sera.

Dove vedere Iran-USA

La partita del Gruppo B tra Iran-USA, che si giocherà martedì 29 novembre 2022 ore 20, sarà trasmessa in TV in chiaro. Si potrà guardare la partita a partire dalle ore 20 su Rai Sport. Per la diretta streaming bisognerà collegarsi su RaiPlay. n questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l’apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Probabili formazioni

IRAN (4-4-2): S. Hosseini; Rezaeian, Pouraliganji, M. Hosseini, Mohammadi; Gholizadeh, Nourollahi, Ezatolahi, Hajisafi; Taremi, Azmoun.

STATI UNITI (4-4-3): Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; Musah, Adams, McKennie; Weah, Wright, Pulisic.