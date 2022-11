DOVE VEDERE LECCE-ATALANTA – SERIE A –

La 14^a giornata di Serie A prevede il match Lecce-Atalanta. La sfida al Via del Mare si giocherà mercoledì 9 novembre 2022 ore 18.30. La gara è stata assegnata alla direzione dell’arbitro G. Aureliano.

Il LECCE è stato in gradi di frenare l’Udinese nell’ultima di campionato (1-1) a Udine. La formazione salentina è 16esima in classifica con 9 punti, ad un passo dalla zona di retrocessione, i giallorossi devono fare molta attenzione. Umtiti e Dermaku potrebbero assenti per infortunio nella gara contro la Dea, risultano in dubbio.

L’ATALANTA dopo un periodo di forma strabiliante ha avuto qualche cedimento, perdendo, così, diversi punti importanti e la zona alta della classifica. La formazione di Gasperini, arriva dalla sconfitta in casa contro il Napoli (2-1), i nerazzurri non sono stati in grado di fermare la corazzata partenopea. La Dea è quarta in classifica con 27 punti. Per la sfida contro i pugliesi, Muratore e Mueriel infortunati, saranno assenti; Zappacosta in dubbio.

I precedenti tra Lecce-Atalanta sono 43: 10 vittorie dei Salentini, 17 pareggi, 19 vittorie della Dea.

Dove vedere Lecce-Atalanta

Il match di Serie A, tra Lecce-Atalanta, di mercoledì 9 novembre 2022 ore 18.30, verrà trasmesso in diretta da DAZN (Clicca qui per il tuo abbonamento). La partita si potrà seguire con l’App di DAZN tramite smart tv di compatibili, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

La partita si potrà seguire anche in streaming, sempre tramite DAZN, scaricando l’app su smartphone e tablet o collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook.