Dove vedere Manchester City Chelsea League Cup in streaming e Diretta TV. Prima uno sguardo al match.

La Carabao Cup vede in programma oggi 9 novembre 2022 alle ore 21.00 la sfida tra Manchester City e Chelsea.

La gara dell’Etihad Stadium è garanzia di grande spettacolo da entrambe le parti, anche perché le due squadre sono potenzialmente favorite per la vittoria finale della Carabao Cup.

Prima dell’eliminazione dello scorso anno ai rigori contro il West Ham, i Citizens hanno vinto il trofeo per ben quattro anni di fila. In campionato sono messi bene, perché detengono attualmente il secondo posto a seguito dell’Arsenal capolista.

Il Chelsea invece, deve ripartire dopo due sconfitte di fila in Premier. Lo scorso anno, i Blues sono arrivati in finale, perdendo contro il Liverpool ai calci di rigore. In questo momento, in campionato si trovano al settimo posto in classifica a pari punti con il Brighton.

Carabao Cup, le probabili formazioni di Manchester City Chelsea

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson, Lewis, Dias, Laporte, Cancelo, Palmer, Gündogan, Foden, Mahrez, Álvarez, Grelish. All.: Pep Guardiola.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy, Cucurella, Silva, Chalobah, Sterling, Jorginho, Pulisic, Mount, Haver, Aubameyang. All.: Graham Potter.

Dove vedere Manchester City Chelsea League Cup in streaming e diretta TV

Dove vedere Manchester City Chelsea League Cup? La gara di Carabao Manchester City Chelsea verrà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. La partita sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Attraverso DAZN sarà inoltre possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App dei relativi sistemi. Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand.

