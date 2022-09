Aubameyang sbarca al Chelsea, ora è ufficiale! Ha firmato un biennale

Pierre-Emerick Aubameyang è approdato al Chelsea, ora è ufficiale! Lo hanno comunicato i Blues con una nota apparsa sul sito ufficiale: “Aubameyang arrives! Pierre-Emerick Aubameyang has completed a permanent transfer from Barcelona to Chelsea“. Il calciatore francese naturalizzato gabonese ha firmato un biennale. L’accordo tra i due club è stato trovato per una cifra pari a 10,3 milioni di sterline (12 milioni di euro).

Sul proprio profilo Twitter la società inglese ha pubblicato una foto del suo nuovo attaccante scrivendo: “La nostra nuova recluta, Pierre-Emerick Aubameyang!“.

Aubameyang è arrivato! Le sue prime parole nel club inglese

Nel frattempo il bomber gabonese ha già rilasciato le sue prime parole: “Sono davvero felice. È un onore far parte di questa squadra e non vedo l’ora di iniziare. Ho degli affari in sospeso con la Premier League, quindi è bello essere tornato ed è davvero emozionante”. La sua permanenza in Spagna è stata relativamente breve, con 13 goal in 24 apparizioni nella seconda parte della passata stagione.