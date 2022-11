Dove vedere Feyenoord Lazio di Europa League in streaming e diretta TV? Prima uno sguardo al match.

Allo Stadion Feyenoord NV di Rotterdam, andrà in scena giovedì 3 novembre 2022 alle ore 18.45 la sfida Feyenoord Lazio di Europa League. Le due compagini appartengono al Girone F: si sfideranno rispettivamente la quarta e la prima della lista.

Gli uomini di Maurizio Sarri, comandano il primo posto in classifica, a pari punti con lo Sturm Graz, quindi cercherà a tutti i costi di strappare il pass per gli ottavi di finale di Europa League.

Il successo sul Midtjylland di giovedì scorso all’Olimpico di Roma grazie alle reti di Milinković-Savić e Pedro ha dato sicuramente un sospiro di sollievo alla Lazio, ma c’è ancora tanto da combattere.

Le probabili formazioni di Feyenoord Lazio Europa League

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, López; Timber, Szymański, Kökçü ; Jahankabakhsh, Pereira, Dilrosun. All.: Arne Slot.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marušić; Milinković-Savić, Cataldi, Bašić; Pedro; Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Maurizio Sarri.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il fischietto bosniaco Irfan Peljto.

DAZN è l’unica piattaforma che trasmette tutte le partite di Serie A TIM: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora al costo di 29,99 euro/mese.

Dove vedere Feyenoord Lazio, in streaming e diretta TV, Sky, TV8 o DAZN?

Feyenoord Lazio sarà trasmessa in diretta TV su Sky, sui canali 203 (Sky Sport Football), e 253 (Sky Sport). Il match non andrà in chiaro su TV8. Si potrà assistere alla partita anche in streaming tramite Sky Go, Now TV e DAZN. Il match sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati a na console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Attraverso DAZN sarà inoltre possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App dei relativi sistemi. Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Feyenoord Lazio su Sky sarà affidata a Paolo Ciavarrano e Nando Orsi, mentre su DAZN sarà curata da Dario Mastroianni con il commento tecnico di Marco Parolo.