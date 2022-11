TUTTE LE DATE E ORARI DELLE GARE DI CHAMPIONS LEAGUE

I sorteggi a Nyon per gli ottavi di Champions League sono stati fatti. Decisi non solo gli accoppiamenti, anche le relative date ed orari degli incontri. Per le italiane, Inter, Milan e Napoli, sorteggiate rispettivamente contro Porto, Tottenham e Eintracht Francoforte giocheranno in date distanziate.

Le gare di andata si giocheranno tra martedì 14 febbraio 2023 e mercoledì 22 febbraio 2023. Ecco come sono disposte le partite di andata:

Martedì 14 febbraio 2023, ore 21 – Milan-Tottenham

martedì 14 febbraio 2023, ore 21 – PSG-Bayern

mercoledì 15 febbraio 2023, ore 21 – Brugge-Benfica

mercoledì 15 febbraio 2023, ore 21 – Borussia Dortmund-Chelsea

martedì 21 febbraio 2023, ore 21 – Liverpool-Real Madrid

martedì 21 febbraio 2023 ore 21 – Eintracht-Napoli

mercoledì 22 febbraio 2023 ore 21 – Inter-Porto

Le gare di ritorno si disputeranno tra martedì 7 marzo 2023 e mercoledì 15 marzo 2023:

Martedì 7 marzo 2023, ore 21 – Benfica-Brugge

martedì 7 marzo 2023, ore 21 – Chelsea-Borussia Dortmund

mercoledì 8 marzo 2023, ore 21 – Tottenham-Milan

mercoledì 8 marzo 2023, ore 21 – Bayern-PSG

martedì 14 marzo 2023, ore 21 – Manchester City-Lipsia

martedì 14 marzo 2023, ore 21 – Porto-Inter



mercoledì 15 marzo 2023, ore 21 – Real Madrid-Liverpool

mercoledì 15 marzo 2023, ore 21 – Napoli-Eintracht



In seguito alle partite degli ottavi, il giorno 17 marzo 2023 ci saranno i sorteggi per i quarti di finale e le semifinali di Champions. I quarti di finale sono previsti 11/12 aprile 2023, il ritorno il 18/19 aprile 2023. Le semifinali 9/10 maggio, per l’andata; per il ritorno 16/17 maggio 2023. La finale è il 10 giugno 2023 in Turchia, allo Stadio Ataturk di Istanbul.